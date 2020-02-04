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В Китае от коронавируса скончались уже 490 человек


09:01
В Китае от коронавируса скончались уже 490 человекФото: vk.com

В КНР растет число зараженных коронавирусом 2019-nCoV: среди жителей материковой части страны им заболели уже более 24,3 тыс. человек.

Как информирует Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая, с начала вспышки зафиксировано 490 летальных исходов.

Выздоровевшими за период с конца декабря, когда в центре КНР началось распространение коронавируса, считаются 846 человек. Речь идет о пациентах, которых уже выписали из больниц.

Под наблюдением специалистов в общей сложности сейчас остаются более 185 тыс. жителей Китая.

Накануне, 4 февраля, из аэропорта Уханя на военных самолетах вывезли 144 россиян. Кроме граждан РФ на спецбортах ВКС Китай смогут покинут и несколько граждан стран СНГ, в том числе, Армении, Белоруссии и Казахстана.

В Тюмени ранее был создан специальный карантинный центр. Всем, кого эвакуируют из Китая, предстоит провести в нем не меньше двух недель.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 208

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