Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В РФС не получали документов от WADA о недопуске России к ЧМ-2022

18:36

Фото: smi2.net



На данный момент РФС не получал каких-либо официальных уведомлений об изменениях статуса нашей сборной на чемпионате мира - 2022, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу спортивной организации.



Не поступало никаких документов от WADA и в распоряжение Российского антидопингового агентства.



Ранее в зарубежных СМИ распространились сообщения о том, что российская национальная команда не будет допущена к участию в Чемпионате мира, который состоится в 2022 году. В частности, об этом рассказывал катарский телевизионный канала beIN Sports. Со ссылкой на Twitter уточнялось, что российская сторона уже якобы получила соответствующие уведомления от WADA.



Однако никаких официальных подтверждений санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства в этом вопросе пока не последовало. Как заявили представители российских организаций, в их адрес на сегодняшний день не поступало никаких уведомлений, которые бы касались участия в мундиале.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 248

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 2.2.2020 17:08 Новак Джокович в восьмой раз стал победителем Australian Open

Новак Джокович в восьмой раз стал победителем Australian Open 1.2.2020 16:42 15-летний австралийский теннисист скончался после падения на корте

15-летний австралийский теннисист скончался после падения на корте 1.2.2020 14:35 Уроженка Москвы Софья Кенин выиграла Открытый чемпионат Австралии

Уроженка Москвы Софья Кенин выиграла Открытый чемпионат Австралии 30.1.2020 22:18 Нападающий «Локомотива» Смолов переходит в «Сельту»

Нападающий «Локомотива» Смолов переходит в «Сельту» 30.1.2020 21:25 Второй финалисткой Australian Open стала испанка Мугуруса