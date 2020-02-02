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В РФС не получали документов от WADA о недопуске России к ЧМ-2022
18:36
Фото: smi2.net
На данный момент РФС не получал каких-либо официальных уведомлений об изменениях статуса нашей сборной на чемпионате мира - 2022, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу спортивной организации.
Не поступало никаких документов от WADA и в распоряжение Российского антидопингового агентства.
Ранее в зарубежных СМИ распространились сообщения о том, что российская национальная команда не будет допущена к участию в Чемпионате мира, который состоится в 2022 году. В частности, об этом рассказывал катарский телевизионный канала beIN Sports. Со ссылкой на Twitter уточнялось, что российская сторона уже якобы получила соответствующие уведомления от WADA.
Однако никаких официальных подтверждений санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства в этом вопросе пока не последовало. Как заявили представители российских организаций, в их адрес на сегодняшний день не поступало никаких уведомлений, которые бы касались участия в мундиале.
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