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Мариинка отменяет выступление оркестра из Китая
5.2.2020 03:17
Фото: imgsmail.ru
Руководство Мариинского театра объявило об отмене планировавшегося на 11 февраля концерта Китайского оркестра национального театра оперы и танцевальной драмы.
Как информирует пресс-служба культурного учреждения, причиной этого решения стала "текущая ситуация в мире".
Предполагается, что музыкальный коллектив из Китая сможет выступить перед российской публикой позже Для концерта выберут "более благоприятное время". Позднее слушатели в полной мере получат возможность "насладиться музыкой без лишних волнений", отмечено в сообщении.
Вместо гостей из КНР в этот день в театре будет организовано выступление оркестра, хора и солистов самой Мариинки. В их исполнении прозвучит симфоническая сюита "Шехеразада" Римского-Корсакова и фрагменты из оперы "Турандот" Пуччини. Посетителей приглашают на концерт по билетам, которые были ранее приобретены на концерт китайского оркестра.
Ранее коронавирус нового типа, который продолжает распространяться в Китае и уже попал в некоторые другие страны, стал причиной переноса Российского инвестиционного форума. Он должен был проходить в Сочи в середине февраля.
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