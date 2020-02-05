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Мариинка отменяет выступление оркестра из Китая


5.2.2020 03:17
Мариинка отменяет выступление оркестра из КитаяФото: imgsmail.ru

Руководство Мариинского театра объявило об отмене планировавшегося на 11 февраля концерта Китайского оркестра национального театра оперы и танцевальной драмы.

Как информирует пресс-служба культурного учреждения, причиной этого решения стала "текущая ситуация в мире".

Предполагается, что музыкальный коллектив из Китая сможет выступить перед российской публикой позже Для концерта выберут "более благоприятное время". Позднее слушатели в полной мере получат возможность "насладиться музыкой без лишних волнений", отмечено в сообщении.

Вместо гостей из КНР в этот день в театре будет организовано выступление оркестра, хора и солистов самой Мариинки. В их исполнении прозвучит симфоническая сюита "Шехеразада" Римского-Корсакова и фрагменты из оперы "Турандот" Пуччини. Посетителей приглашают на концерт по билетам, которые были ранее приобретены на концерт китайского оркестра.

Ранее коронавирус нового типа, который продолжает распространяться в Китае и уже попал в некоторые другие страны, стал причиной переноса Российского инвестиционного форума. Он должен был проходить в Сочи в середине февраля.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 253

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