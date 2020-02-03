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Сочинский инвестфорум переносят из-за коронавируса


00:20
Сочинский инвестфорум переносят из-за коронавирусаФото: energo-save.ru

Премьер РФ Михаил Мишустин отдал поручение о переносе Российского инвестиционного форума, который должен был состояться в Сочи в середине февраля. Как указано на официальном сайте правительства, причиной этого решения стал нового вида коронавирус, продолжающий распространяться в Китае и уже проникший в другие страны.

В распоряжении, которое сегодня размещено на портале правительства РФ, указано, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил перенести Российский инвестиционный форум. Ранее предполагалось, что он по традиции состоится 12-14 февраля. Согласно этому документу, оргкомитет форума позже представит предложения о вероятных сроках его проведения.

Ранее с предложением отменить Сочинский форум выступила зампред правительства Татьяна Голикова. Во время сегодняшнего совещания с вице-премьерами она пояснила, что этого требует сложившаяся в Китае обстановка.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, "из более чем четырех тысяч уже зарегистрированных участников форума почти 500 - иностранные". При этом речь идет о представителях государств, где были выявлены заразившиеся коронавирусом.

Согласно последним официальным данным, коронавирус в Китае уже превзошел по числу заболевших и умерших показатели атипичной пневмонии, вспышка которой была зафиксирована в начале "нулевых". На сегодняшний день в КНР заражено более 17 тысяч человек, свыше 360 из них скончались.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 192

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