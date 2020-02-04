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Экипаж «Союза МС-13» просит доставить к месту посадки яблокиЭкипаж «Союза МС-13» просит доставить к месту посадки яблоки

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Экипаж «Союза МС-13» просит доставить к месту посадки яблоки


4.2.2020 14:24
Экипаж «Союза МС-13» просит доставить к месту посадки яблокиФото: vk.com

По традиции военные спасатели подготовят подарки для экипажа, которому предстоит вернуться на Землю из космоса, рассказали в пресс-службе ЦВО. Как стало известно, очередной экипаж спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-13" уже обратился к военнослужащим с просьбой угостить их яблоками.

Космонавты, готовясь к возвращению на Землю, попросили военных поисково-спасательной группы Центрального военного округа привезти им к месту посадки яблок, выращенных в Казахстане. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.

Посадка спускаемого аппарата планируется на четверг, 6 февраля. В мероприятиях по обеспечению приземления задействуют порядка двухсот человек, привлекут три самолета Ан-12 и один Ан-26, двенадцать вертолетов Ми-8МТВ5-1, двадцать единиц спецтехники, включая шесть поисково-спасательных машин "Синяя птица".

Из очередной экспедиции возвратятся россиянин Александр Скворцов и его иностранные коллеги Лука Пармитано и Кристина Кук. Подготовленные для них казахстанские яблоки доставят вертолетами Ми-8МТВ5-1. Именно на них первые военнослужащие прибудут к месту приземления космонавтов.

Яблоки остаются одним из самых популярных угощений для возвращающихся покорителей космоса. Кроме того, в прошлом для встреч готовили арбуз, оренбургскую дыню, черешню и цветущий багульник.

Напомним, возвращающаяся на Землю американская астронавтка Кристина Кук в минувшем январе успешно совершила выход в открытый космос вместе с соотечественницей Джессикой Меир.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 192

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