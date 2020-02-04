|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Экипаж «Союза МС-13» просит доставить к месту посадки яблоки
4.2.2020 14:24
Фото: vk.com
По традиции военные спасатели подготовят подарки для экипажа, которому предстоит вернуться на Землю из космоса, рассказали в пресс-службе ЦВО. Как стало известно, очередной экипаж спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-13" уже обратился к военнослужащим с просьбой угостить их яблоками.
Космонавты, готовясь к возвращению на Землю, попросили военных поисково-спасательной группы Центрального военного округа привезти им к месту посадки яблок, выращенных в Казахстане. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.
Посадка спускаемого аппарата планируется на четверг, 6 февраля. В мероприятиях по обеспечению приземления задействуют порядка двухсот человек, привлекут три самолета Ан-12 и один Ан-26, двенадцать вертолетов Ми-8МТВ5-1, двадцать единиц спецтехники, включая шесть поисково-спасательных машин "Синяя птица".
Из очередной экспедиции возвратятся россиянин Александр Скворцов и его иностранные коллеги Лука Пармитано и Кристина Кук. Подготовленные для них казахстанские яблоки доставят вертолетами Ми-8МТВ5-1. Именно на них первые военнослужащие прибудут к месту приземления космонавтов.
Яблоки остаются одним из самых популярных угощений для возвращающихся покорителей космоса. Кроме того, в прошлом для встреч готовили арбуз, оренбургскую дыню, черешню и цветущий багульник.
Напомним, возвращающаяся на Землю американская астронавтка Кристина Кук в минувшем январе успешно совершила выход в открытый космос вместе с соотечественницей Джессикой Меир.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|