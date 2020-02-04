Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Сыктывкарского школьника, чуть не убившего мать из-за компьютерных игр, будут лечить

4.2.2020 13:46

Фото: sledcom.ru



Сыктывкарский городской суд в Коми принял решение освободить от уголовной ответственности подростка, обвинявшегося в покушении на убийство двух человек - собственных матери и бабушки.



Эксперты установили, что в момент ЧП юноша не был вменяем.



Суд освободил школьника от уголовной ответственности с учетом результатов экспертизы. Как установили специалисты, во время нападения на родственниц подросток находился в невменяемом состоянии, передает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на прокуратуру Сыктывкара уточняется, что теперь парню предстоит курс принудительного психиатрического лечения в стационаре спецтипа.



ЧП случилось осенью 2018 года, когда 15-летний девятиклассник повздорил с матерью. Причиной конфликта стал запрет на компьютерные игры. Напав на женщину, сын повалил ее на кровать и начал бить кулаками. Когда подросток принялся душить мать, на помощь к дочери прибежала бабушка.



Пожилая женщина пыталась оттащить подростка, но тот, схватив нож, нанес матери и бабушке множество ранений. Несмотря на полученные травмы, мать смогла выпрыгнуть с балкона (квартира расположена на первом этаже). Бабушка одновременно выбежала в подъезд через входную дверь.



В результате подростка обвинили в покушении на убийство двух лиц. В ходе следствия школьник давал признательные показания, однако так и не раскаялся в содеянном. Юноша пояснял, что уже давно хотел расправиться с матерью и бабушкой.



Автор: Злата Богатова

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