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Сыктывкарского школьника, чуть не убившего мать из-за компьютерных игр, будут лечить
4.2.2020 13:46
Фото: sledcom.ru
Сыктывкарский городской суд в Коми принял решение освободить от уголовной ответственности подростка, обвинявшегося в покушении на убийство двух человек - собственных матери и бабушки.
Эксперты установили, что в момент ЧП юноша не был вменяем.
Суд освободил школьника от уголовной ответственности с учетом результатов экспертизы. Как установили специалисты, во время нападения на родственниц подросток находился в невменяемом состоянии, передает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на прокуратуру Сыктывкара уточняется, что теперь парню предстоит курс принудительного психиатрического лечения в стационаре спецтипа.
ЧП случилось осенью 2018 года, когда 15-летний девятиклассник повздорил с матерью. Причиной конфликта стал запрет на компьютерные игры. Напав на женщину, сын повалил ее на кровать и начал бить кулаками. Когда подросток принялся душить мать, на помощь к дочери прибежала бабушка.
Пожилая женщина пыталась оттащить подростка, но тот, схватив нож, нанес матери и бабушке множество ранений. Несмотря на полученные травмы, мать смогла выпрыгнуть с балкона (квартира расположена на первом этаже). Бабушка одновременно выбежала в подъезд через входную дверь.
В результате подростка обвинили в покушении на убийство двух лиц. В ходе следствия школьник давал признательные показания, однако так и не раскаялся в содеянном. Юноша пояснял, что уже давно хотел расправиться с матерью и бабушкой.
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