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В США два человека погибли при стрельбе в университете
4.2.2020 01:28
Фото: m24.ru
В результате инцидента, случившегося на территории штата Техас, два человека погибли, по меньшей мере один был ранен.
Как передает телевизионный канал Fox News, на месте происшествия продолжают работу полицейские.
Со ссылкой на источники в экстренных службах штата уточняется, что ЧП случилось в общежитии одного из университетов. Неизвестный застрелил двух человек, еще одного ранил.
Пострадавшего уже доставили в медицинское учреждение, сведений о его состоянии пока нет.
Известно, что до окончания полицейской спецоперации студентам и всему персоналу образовательного учреждения настоятельно рекомендовали перебраться в укрытие и оставаться там до соответствующего уведомления.
Информации о мотивах преступления и личности злоумышленника из официальных источников также пока не поступало. Полицейские приступили к работе по выяснению всех обстоятельств инцидента.
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