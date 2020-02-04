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В Башкирии выясняют причины смерти юноши и девочки


4.2.2020 00:02
В Башкирии выясняют причины смерти юноши и девочкиФото: vk.com

ЧП случилось в башкирском городе Бирске, где в арендованной квартире был найден мертвым 19-летний местный житель.

В той же квартире находилась 14-летняя девочка, которую в бессознательном состоянии доставили в больницу. Позже она скончалась.

По факту случившегося проводят проверку следственные органы. В ведомстве пояснили, что сигнал о ЧП поступил 1 февраля. В квартире, которая сдавалась в аренду, обнаружили 19-летнего юношу, не подававшего признаков жизни, и 14-летней девушки. Вскоре она скончалась в медицинском учреждении, куда была доставлена в бессознательном состоянии.

В республиканском СУ СКР сообщили, что уже принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Назначен ряд экспертиз, в частности, на предмет исправности отопительного оборудования, которое было установлено в квартире.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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