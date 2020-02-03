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Жители Забайкалья за неделю раскупили трехгодичный запас медицинских масок
3.2.2020 13:48
Фото: livejournal.com
После того, как в конце января на территории Забайкальского края выявили гражданина Китая с коронавирусом, жители региона в течение недели раскупили трехгодичный запас медицинских масок.
Как сообщает пресс-служба местного правительства, сейчас решается вопрос о закупке дополнительной партии профилактических средств.
Местные власти уже отреагировали на ажиотажный спрос на медицинские маски, который сейчас наблюдается в аптеках Забайкалья, передает агентство "Интерфакс". В скором времени будет принято решение о закупке дополнительной партии масок.
Пресс-служба краевого правительства отмечает, что на фоне повышенного спроса поступает информация о предполагаемых спекулянтах. Местные жители сообщают о гражданах, которые якобы в личных целях приобретают в аптеках сразу по несколько тысяч масок.
Местные аптечные сети сейчас прорабатывают вопрос о внеплановой закупке медицинских масок в Иркутске и Хабаровске.
В минувшую пятницу, 31 января, были официально подтверждены сведения о двух пациентах, у которых впервые в РФ диагностировали коронавирус. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, больные были госпитализированы на территории Забайкальского края и Тюменской области.
Позже китайский гражданин, попавший в одну из больниц Читы, выразил недовольство качеством помощи, которую ему оказывают в России. Власти Забайкалья опровергли его слова, пояснив, что пациент располагает всеми необходимыми сведениями и препаратами.
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