Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Минздрав России проверит больницу в Чите после жалоб гражданина Китая

16:23

Фото: arnapress.kz



Гражданин КНР Ван Юньбинь, у которого ранее выявили коронавирус, узнал о заражении из СМИ. По словам мужчины, пожаловавшегося на качество медицинской помощи в РФ, врачи не рассказывают ему о результатах анализов.



После того, как в Сети распространился видеоматериал китайского пациента, Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в больнице Читы Забайкальского края. Ранее гражданина Китая доставили туда с заражением коронавирусной инфекцией.



Как заявил замглавы российского министерства здравоохранения Олег Салагай, в нашей стране все пациенты должны иметь возможность в полной мере получать сведения о состоянии их здоровья, результатах обследования и лечения.



В региональном Минздраве, прокомментировав заявление Вана Юньбиня, опровергли сведения о том, что он жаловался на условия содержания. Местные власти пояснили, что в краевой инфекционной больнице Читы созданы все условия, необходимые для лечения китайского гражданина. Пациент получает всю медицинскую помощь, заверили чиновники.



В ролике, который появился в СМИ, гражданин КНР Ван Юньбинь посетовал на то, что врачи не работают по выходным. Мужчина признался, что узнал о своем диагнозе из прессы - в больнице ему даже не сообщили о том, что поставлен диагноз "коронавирус". Пациент также выразил опасения в связи с тем, что из-за отсутствия специалистов медицинскую помощь его ребенку в случае необходимости не окажут вовремя.



Автор: Злата Богатова

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