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РЖД приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем
00:51
Фото: livejournal.com
Руководство ОАО "Российские железные дороги" приняло решение о полном приостановлении пассажирского сообщения с Китаем, начиная с 3 февраля.
Причиной этого стала продолжающаяся в КНР вспышка пневмонии, которую вызывает коронавирус нового типа.
Неиспользованные проездные документы пассажирам предлагается возвратить без удержания сборов и плат, передает ТАСС со ссылкой на распространенное сегодня сообщение компании.
В РЖД пояснили, что решение о приостановлении сообщения было принято, согласно письму главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту РФ. Меры предпринимаются в целях предупреждения проникновения в нашу страну новой коронавирусной инфекции.
После отмены нескольких направлений пассажирские поезда продолжали курсировать по маршруту Москва - Пекин.
Ранее на аэродром в Восточном военном округе прибыли самолеты для эвакуации россиян из Китая.
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