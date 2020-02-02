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На аэродром в Восточном военном округе прибыли самолеты для эвакуации россиян из Китая


2.2.2020 18:00
На аэродром в Восточном военном округе прибыли самолеты для эвакуации россиян из КитаяФото: vechrost.ru

Пять военных самолетов, которым предстоит эвакуировать из КНР россиян, уже находятся на аэродроме в Восточном военном округе, сообщает Минобороны РФ.

Ранее дипломаты информировали о готовности 130 сограждан покинуть провинцию Хубэй, где продолжает распространяться коронавирус.

В российском оборонном ведомстве пояснили, что на борту каждого самолета граждан РФ будут сопровождать военные медики и вирусологи. В распоряжении специалистов имеются современные средства диагностики и индивидуальной защиты, а также необходимые лекарства, передает агентство "Интерфакс".

После поручения Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России, президента РФ Владимира Путина глава военного ведомства Сергей Шойгу отдал указания о формировании авиационной группировки в целях эвакуации россиян из КНР, сообщили в Минобороны.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, окончательное согласование полетной информации китайской стороной потребовало определенного времени. Предполагается, что самолеты ВКС начнут вывоз россиян из регионов Китая уже сегодня, 3 февраля.

Ранее была названа причина, по которой в Москве не смог сесть германский военный самолет с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ и ряда других стран.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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