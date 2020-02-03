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Меган Маркл будет вести реалити-шоу
3.2.2020 00:22
Фото: kapital.kz
Супруга принца Гарри, отказавшись от королевских привилегий, в скором времени она станет ведущей реалити-шоу.
Предполагается, что программа будет посвящена повторным бракам.
Меган Маркл в скором времени станет ведущей реалити-шоу I Do, Redo, которое будет выходить в эфир телевизионного канала Netflix. В рамках этой программы предполагается помогать людям, которые решились на второй брак.
Участницей передачи также станет давняя приятельница супруги принца Гарри - дизайнер Джессика Малруни, пишут зарубежные СМИ. Вместе они будут оказывать поддержку девушкам, собирающимся вновь выйти замуж. В рамках реалити-шоу их будут готовить к новой свадьбе, помогая преобразиться внешне и обрести внутреннюю уверенность.
Ранее герцогиня Сассекская уже заключила контракт с компанией Disney. Меган Маркл в скором времени начнет озвучивать персонажей мультфильмов, а все средства, которые она при этом заработает, направят благотворительной организации "Слоны без границ".
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