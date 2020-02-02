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Итальянским ученым удалось изолировать коронавирус
2.2.2020 23:08
Фото: defense.gov
Специалисты национального института инфекционных заболеваний Spallanzani смогли изолировать коронавирус, передают зарубежные СМИ.
О прорыве в исследованиях патогена рассказал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
По словам итальянского министра, выступившего перед журналистами на пресс-конференции в Риме, ученые национального института инфекционных заболеваний Spallanzani смогли изолировать коронавирус, что дает новые возможности для его дальнейшего изучения.
Роберто Сперанца пояснил, что теперь у исследователей больше шансов скорее установить механизм распространения нового коронавируса. Кроме того, это может оказаться очень важным для создания лекарств и вакцины, добавил глава итальянского ведомства.
Ранее характер эволюции вируса 2019-nCoV исследовал международный коллектив молекулярных биологов, в который вошли специалисты из Китая и Канады. Ученые выяснили, что вспышку пневмонии в КНР спровоцировали сразу два штамма патогена.
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