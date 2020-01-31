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Путин отдал приказ о привлечении самолетов ВКС для вывоза россиян из Китая
15:40
Фото: smi2.net
Глава российского государства Владимир Путин приказал задействовать в эвакуации граждан РФ из Китая самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России.
Решение о срочном вывозе сограждан приняли в Москве в связи с продолжающейся в КНР вспышкой нового коронавируса.
По приказу президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина, к эвакуации российских граждан из районов КНР, в которых наиболее распространен новый коронавирус, уже сегодня привлекут авиацию ВКС России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Согласно последним данным, в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, скончались уже более 250 человек. На территории страны в общей сложности инфицированы около 12 тысяч человек.
Ранее были подтверждены случаи выявления заразившихся в двадцати двух странах. За пределами Китая на сегодняшний день заболели уже 126 человек.
Накануне, 31 января, вице-премьер России Татьяна Голикова проинформировала о двух гражданах КНР, которые заболели коронавирусом в двух регионах нашей страны - Забайкалье и Тюменской области. Оба пациента находятся на карантине под наблюдением специалистов.
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