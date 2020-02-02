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Новак Джокович в восьмой раз стал победителем Australian Open
2.2.2020 17:08
Фото: rt.com
Сербский теннисист Новак Джокович в решающем матче был сильнее Доминика Тима из Австрии, передает агентство "Интерфакс".
Финал турнира серии Большого шлема Australian Open в мужском одиночном разряде завершился с результатом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.
Новак Джокович и Доминик Тим провели на корте 3 часа 59 минут, после чего сербский теннисист одержал победу и стал восьмикратным победителем Australian Open. В прошлом он выигрывал престижный турнир в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 и 2019 годах.
В течение своей спортивной карьеры 32-летний серб, занимающий второе место мирового рейтинга, успел в общей сложности выиграть семнадцать турниров Большого шлема. После успеха в Австралии он станет первой ракеткой, потеснив испанца Рафаэля Надаля.
Соперник серба Доминик Тим (5) пока еще никогда не становился победителем турниров Большого шлема, но три раза выходил в финал.
Ранее родившаяся в Москве американская теннисистка София Кенин в финале престижного чемпионата обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.
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