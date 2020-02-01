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В Таиланде погибла 34-летняя россиянка
08:08
Фото: businessinsider.com
Туристка из РФ погибла во время купания на одном из пляжей таиландского острова Пхукет, пишет газета Bangkok Post.
Правоохранительные органы пытаются установить связь с родственниками погибшей женщины.
Со ссылкой на источники в экстренных службах острова уточняется, что 34-летняя женщина погибла накануне утром, 1 февраля. Трагическое происшествие зафиксировано около 9:00 по местному времени на пляже Патонг. По словам очевидцев, отдыхающая находилась в воде на расстоянии около тридцати метров от берега, когда начала тонуть.
Незамедлительно прибывшие к месту происшествия спасатели вытащили россиянку из воды. Проведя мероприятия по сердечно-легочной реанимации, сотрудники экстренных служб доставили пострадавшую в медицинское учреждение. Однако несмотря на усилия врачей, женщина скончалась в одной из больниц Патонга.
В местной полиции пояснили, что на пляж женщина пришла в компании друга. Охраняя вещи друг друга, они купались по очереди. Правоохранители сейчас пытаются установить связь с родственниками погибшей женщины, чтобы официально проинформировать их о несчастном случае.
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