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В Новосибирске рухнула кровля кафе, под завалами могут быть люди
01:27
Фото: rt.com
В Новосибирске спасатели выясняют, сколько людей могло оставаться в кафе в момент ЧП.
Как передают российские СМИ, обрушение кровли произошло в заведении, расположенном на бульваре Молодежи.
По данным ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, погиб один человек. На месте продолжают работать спасатели.
Как стало известно, кровля обрушилась над раздевалкой. Сотрудникам МЧС к настоящему времени удалось извлечь из-под завалов пять человек. В их числе была девушка, которая уже не подавала признаков жизни. Реанимационные мероприятия результатов не принесли.
Предположительно, под завалами сейчас могут оставаться от пяти до десяти человек.
Общая площадь обрушения составила 240 кв. м. Сотрудники МЧС, прибывшие к месту происшествия, экстренно эвакуировали порядка двухсот человек, пояснили в ведомстве.
Ранее в Петербурге было найдено тело сварщика, погибшего при обрушении во время демонтажа спорткомплекса.
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