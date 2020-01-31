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Под завалами СКК «Петербургский» нашли погибшего рабочего


31.1.2020 18:59
Под завалами СКК «Петербургский» нашли погибшего рабочегоФото: кадр видео с youtube.com

В Санкт-Петербурге найдено тело рабочего, который погиб при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский".

По словам начальника городского главка МЧС Алексея Аникина, в бригаде было четыре человека, с остальными рабочими все в порядке.

После того, как было найдено тело погибшего работника, его коллег начали опрашивать сотрудники следственных органов, пояснил Алексей Аникин. По его словам, останки сварщика будут подняты в ближайшее время - работы по извлечению тела из-под завалов сейчас продолжаются. Предполагается, что мероприятия займут около двух часов. Опасности дальнейшего разрушения зафиксировано не было.

По данным российских СМИ, погибший 29-летний сварщик Матвей Кучеров приехал в Северную столицу из Петрозаводска.

Как заявил гендиректор ООО "СКА-Арена", являющегося инвестором строительства нового стадиона Игорь Забиран, обрушение планировалось в ходе демонтажа конструкций СКК. Здание включало в себя опорное кольцо и 112 вант, при отрезании которых и обрушился участок аварийной мембраны, повлекший за собой отрыв остальной части кровли.

ЧП случилось примерно в 15:00, когда бригада рабочих продолжала демонтировать крышу СКК "Петербургский". Общая площадь обрушения составила 25-28 тыс. кв.м - порядка 80% конструкций стен и кровли. По факту гибели сварщика сейчас проводится доследственная и прокурорская проверка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 223

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