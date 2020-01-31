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СМИ: В Стамбуле задержана преступная группа граждан СНГ
31.1.2020 22:17
Фото: bykvu.com
Правоохранительные органы Стамбула задержали шестнадцать граждан СНГ по подозрению в причастности к ОПГ.
Среди фигурантов этого дела - россиянин, украинцы, азербайджанцы и грузины, передает телевизионный канал CNN Turk.
Членов криминальной группировки, которые подозреваются в совершении различных преступных деяний, задержали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью. В общей сложности под стражу были взяты шестнадцать человек.
Известно, что среди задержанных восемь граждан Азербайджана, четверо выходцев из Грузии, трое украинцев и один россиянин.
В полиции пояснили, что в ходе обысков у членов группы было найдено разнообразное оружие: винтовка, более десяти пистолетов и свыше двухсот патронов.
В конце прошлого года Украина экстрадировала в Испанию российского криминального авторитета.
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