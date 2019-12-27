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Украина экстрадировала в Испанию российского криминального авторитета
27.12.2019 23:09
Фото: vk.com
Власти Украины передали правоохранительным органам Испании уроженца Узбекистана, имеющего гражданство Российской Федерации.
Как информирует пресс-служба Национальной полиции Украины, речь идет о "воре в законе", который находился в розыске с 2017 года.
Подозреваемый, известный в криминальных кругах как "Батыр Бухарский", ранее был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Испании. Полиция королевства считает, что подозреваемый, действуя в составе ОПГ, может быть причастен к целому ряду преступлений. В частности, речь идет об "отмывании" средств, которые были получены преступным путем.
В случае, если суд признает "вора в законе" виновным, ему грозит наказание в виде 17 лет заключения.
На Украине разыскиваемый незаконно находился с апреля 2019 года, отмечается в сообщении. Как только было установлено место его нахождения, силовики задержали подозреваемого, а потом проинформировали об этом испанских коллег.
По данным СМИ, в 1998 году "Батыра Бухарского" в Москве короновали с участием "Деда Хасана". Позднее он являлся доверенным лицом криминального авторитета "Япончика".
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