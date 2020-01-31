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Томские ученые ищут способ борьбы с боязнью математики
31.1.2020 01:51
Фото: vk.com
Как свидетельствуют результаты исследований, от математической тревожности по всему миру страдают около 40% школьников и 25% студентов.
Специалисты Томского государственного университета (ТГУ) изучат способы борьбы с такой боязнью.
В 2020 году на средства гранта Российского фонда фундаментальных исследований в Томске начнут искать способы бороться с так называемой математической тревожностью. Предполагается, что результаты ученые смогут обнародовать к 2023 году, передает ТАСС.
Как пояснили в пресс-службе ТГУ, грант Российского фонда фундаментальных исследований достался проекту, который представляла лаборатория когнитивных исследований и психогенетики Томского госуниверситета. Специалисты надеются отыскать достаточно эффективный способ регуляции феномена боязни математики.
Ученые хотели бы помочь людям, испытывающим дискомфорт при необходимости совершать вычисления или решать задачи. Выигранный грант объединит экспертизу "в научной и практической психологии, психофизиологии и биологии", - сообщили представители вуза.
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