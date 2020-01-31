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Полиция Астраханской области разыскивает водителя, насмерть сбившего женщину и ребенка
31.1.2020 12:08
Фото: livejournal.com
Правоохранительные органы уже установили личность водителя, скрывшегося с места аварии под Астраханью.
Злоумышленник, насмерть сбивший женщину с ребенком, вскоре после ДТП бросил машину и пустился в бега.
Смертельная авария случилась накануне вечером на территории поселка Верхний Баскунчак. Водитель автомобиля ВАЗ-21074 допустил наезд на пешеходов, которые в тот момент шли по проезжей части дороги в попутном направлении. Под колесами машины оказались 38-летняя женщина и шестилетний мальчик.
Водитель с места аварии уехал, не оказав помощь пострадавшим и не дождавшись прибытия полиции.
Сигнал о трагическом происшествии на улице Советской поступил в экстренные службы в 19:20 по местному времени (18:20 по Москве). Женщина от полученных травм погибла до прибытия скорой. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он позже скончался.
Сотрудникам Госавтоинспекции уже удалось отыскать машину, личность ее владельца установлена. Мужчину разыскивает полиция. О предполагаемом виновнике смертельного ДТП известно, что он никогда не получал водительское удостоверение. Это не помешало ему неоднократно садиться за руль пьяным, а в 2016 году предстать перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью при управлении автомобилем.
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