Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Полиция Астраханской области разыскивает водителя, насмерть сбившего женщину и ребенка

31.1.2020 12:08

Фото: livejournal.com



Правоохранительные органы уже установили личность водителя, скрывшегося с места аварии под Астраханью.



Злоумышленник, насмерть сбивший женщину с ребенком, вскоре после ДТП бросил машину и пустился в бега.



Смертельная авария случилась накануне вечером на территории поселка Верхний Баскунчак. Водитель автомобиля ВАЗ-21074 допустил наезд на пешеходов, которые в тот момент шли по проезжей части дороги в попутном направлении. Под колесами машины оказались 38-летняя женщина и шестилетний мальчик.



Водитель с места аварии уехал, не оказав помощь пострадавшим и не дождавшись прибытия полиции.



Сигнал о трагическом происшествии на улице Советской поступил в экстренные службы в 19:20 по местному времени (18:20 по Москве). Женщина от полученных травм погибла до прибытия скорой. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он позже скончался.



Сотрудникам Госавтоинспекции уже удалось отыскать машину, личность ее владельца установлена. Мужчину разыскивает полиция. О предполагаемом виновнике смертельного ДТП известно, что он никогда не получал водительское удостоверение. Это не помешало ему неоднократно садиться за руль пьяным, а в 2016 году предстать перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью при управлении автомобилем.



Автор: Злата Богатова

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