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В Стокгольме похищено более десяти работ Дали
31.1.2020 04:38
Фото: smi2.net
В шведском Стокгольме грабители вынесли двенадцать статуэток Сальвадора Дали из галереи Couleur.
Общая стоимость похищенных произведений искусства, по предварительным оценкам специалистов, составляет около 400 тысяч евро.
Как пишет газета Dagens Nyheter, дерзкое преступление было совершено в ночь на четверг. Неизвестные злоумышленники проникли в здание галереи через разбитое окно и оставались в помещении лишь несколько минут. За это время грабители успели похитить двенадцать статуэток из бронзы работы Сальвадора Дали.
Все произошло так быстро, что ни охранники галереи, ни сотрудники полиции даже не успели отреагировать. В результате преступники скрылись на ожидавшем их автомобиле.
Правоохранительные органы приступили к расследованию.
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