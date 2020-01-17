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Испанского банкира приговорили к реальному сроку за попытку вывоза из страны картины ПикассоИспанского банкира приговорили к реальному сроку за попытку вывоза из страны картины Пикассо

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Испанского банкира приговорили к реальному сроку за попытку вывоза из страны картины Пикассо


17.1.2020 17:26
Испанского банкира приговорили к реальному сроку за попытку вывоза из страны картины ПикассоФото: vk.com

В Мадриде состоялись слушания по делу 83-летнего банкира Хайме Ботина, которого обвиняли в намерении продать картину Пабло Пикассо "Голова молодой женщины" за пределами королевства.

Несмотря на запрет Минкультуры Испании, в 2015 году подсудимый вывез произведение искусства из страны.

Престарелый банкир был признан виновным и приговорен к 18 месяцам тюремного заключения, сообщают испанские СМИ. Кроме того, Хайме Ботин должен выплатить штраф в размере более 52 миллиона евро. Решение суда Мадрида еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Согласно материалам дела, в 2015 году банкир перевез полотно, первоначально являвшееся его собственностью, на Корсику. Французские таможенники обнаружили картину и изъяли, когда выяснилось, что нет документов, которые бы разрешали вывоз. Переданное Испании произведение искусства в настоящее время находится в столичном хранилище музея Королевы Софии.

Картина, о которой идет речь, в прошлом была включена в список национального исторического достояния Испании. Стоимость полотна превышает 26 миллиона евро. Ранее банкир пытался продать произведение искусства с молотка. Однако торговый дом Christie's обратился в министерство культуры Испании, запросив разрешение на продажу. Ведомство категорически отказалось выдать документ наложив временный запрет на вывоз картины за пределы страны.

Не так давно Минкультуры Франции присвоило статус национального достояния картине выдающегося итальянского художника Ченни ди Пепо, который широко известен как Чимабуэ (1240-1302). Произведение искусства "Осмеяние Христа" ранее было продано за рекордные 24 миллиона евро.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

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