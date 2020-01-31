Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Коми через два месяца нашли останки одного из рабочих, погибших при пожаре на нефтешахте

31.1.2020 03:09

Фото: metlor.net



В Коми найдено тело одного из рабочих, которые в ноябре прошлого года погибли в результате пожара на нефтешахте "Яреганефть".



По данным регионального СКР, останки мужчины обнаружили в ходе продолжающихся мероприятий по ликвидации ЧП.



Во время работ по ликвидации последствий инцидента 28 января было найдено тело одного из погибших шахтеров, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.



По данным СУ СКР, в целях подтверждения личности и установления причин смерти назначат экспертизы. Сейчас продолжают искать останки второго погибшего.



ЧП случилось 24 ноября 2019 года, когда началось задымление в уклонном блоке № 1 нефтешахты № 1 НШПП "Яреганефть", расположеной под Ухтой. Возгорание нефти было зафиксировано на отметке минус 200 метров. В тот момент под землей находились сорок пять человек.



Трое шахтеров не смогли самостоятельно покинуть опасную зону. Одного из них удалось спасти, еще двое сначала числились пропавшими без вести, а потом были признаны погибшими.



Автор: Злата Богатова

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