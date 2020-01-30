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В Дагестане полностью потушили пожар на крыше Минпромэнерго
30.1.2020 23:58
Фото: free-news.su
В настоящее время пожарные продолжают прошивку и разбор конструкций после ликвидации пожара, который произошел на кровле Минпромэнерго.
О том, как сейчас складывается ситуация в Махачкале, рассказали представители республиканского главка МЧС.
По данным агентства "Интерфакс-Юг", пожар на крыше здания ведомства и складе, расположенном на улице Ирчи Казака, полностью ликвидирован. Официальный представитель ГУ МЧС по Дагестану пояснил, что обошлось без жертв и пострадавших.
Общая площадь возгорания на крыше здания министерства составляла 400 кв. метров, на территории расположенного рядом склада - около 1,8 тыс. кв. метров.
Возгорание началось на товарном складе, пояснили в ведомстве. Спустя некоторое время пламя перекинулось на здание министерства промышленности и энергетики республики.
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