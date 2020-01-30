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Российские специалисты помогут реставрировать Нотр-Дам лишь после того, как собор очистят от свинца
30.1.2020 23:35
Фото: euroradio.fm
Реставрационные мероприятия в соборе Парижской Богоматери могут быть начаты лишь после того, как внутреннее пространство будет полностью очищено от свинцовой пыли, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, только тогда и определится состав отечественных специалистов.
Свинцовая пыль крайне опасна для всех возможных посетителей, а также окружающих улиц. Пока она не будет полностью убрана, и речи не может быть о том, что в собор направят россиян. На эту тему Михаил Швыдкой высказался, когда отвечал на вопрос о составе группы отечественных реставраторов.
Не так давно, пояснил Швыдкой, он провел переговоры, касающиеся предстоящего восстановления собора, с французским послом. Поднимался вопрос о привлечении зарубежных специалистов, но официального приглашения еще не поступало.
Напомним, сильнейший пожар случился в соборе Парижской Богоматери в середине апреля прошлого года. Возгорание началось на строительных лесах, которые в то момент были возведены над крышей старинного здания из-за его реставрацим. Стремительно распространившееся пламя нанесло собору очень большой ущерб. Во время пожара обрушились шпиль здания и крыша.
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