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Нападающий «Локомотива» Смолов переходит в «Сельту»
30.1.2020 22:18
Фото: rg.ru
Нападающий столичного "Локомотива" Федор Смолов перешел в испанскую "Сельту".
Как указано в сообщении на официальном сайте "железнодорожников", переход футболиста оформлен как аренда.
Предполагается, что срок соглашения рассчитан до лета текущего года.
29-летний Федор Смолов пришел в "Локомотив" из "Краснодара" летом 2018 года. Сумма сделки составила тогда 9 миллионов евро. Выходя на поле в составе столичного клуба, футболист успел выиграть Кубок и Суперкубок России. В активе игрока также серебро национального чемпионата.
Напомним, не так давно в СМИ распространились сообщения о скорой свадьбе Федора Смолова на 17-летней внучке бывшего российского президента Бориса Ельцина Марии Юмашевой.
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