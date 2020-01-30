ИнтерНовости - новости в стране и мире
Врачи не подтвердили коронавирус у школьницы, умершей в Челябинске
Врачи не подтвердили коронавирус у школьницы, умершей в Челябинске
Во Франции выявлен четвертый случай заражения коронавирусом
Во Франции выявлен четвертый случай заражения коронавирусом
Отец Меган Маркл вновь скомпрометировал дочь
Отец Меган Маркл вновь скомпрометировал дочь
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи с коронавирусом в КитаеВОЗ объявила международный режим ЧС в связи с коронавирусом в Китае
Нападающий «Локомотива» Смолов переходит в «Сельту»Нападающий «Локомотива» Смолов переходит в «Сельту»
В Бермудском треугольнике найден пропавший сто лет назад корабльВ Бермудском треугольнике найден пропавший сто лет назад корабль
Задержана пассажирка рейса S7, угрожавшая взорвать самолетЗадержана пассажирка рейса S7, угрожавшая взорвать самолет
В Екатеринбурге задержан владелец пермского мини-отеля, где погибли пять человекВ Екатеринбурге задержан владелец пермского мини-отеля, где погибли пять человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 16В лабиринте огнедышащей love. Глава 16
В лабиринте огнедышащей love. Глава 15В лабиринте огнедышащей love. Глава 15
В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru
В лабиринте огнедышащей love. Глава 10В лабиринте огнедышащей love. Глава 10

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Нападающий «Локомотива» Смолов переходит в «Сельту»


30.1.2020 22:18
Нападающий «Локомотива» Смолов переходит в «Сельту»Фото: rg.ru

Нападающий столичного "Локомотива" Федор Смолов перешел в испанскую "Сельту".

Как указано в сообщении на официальном сайте "железнодорожников", переход футболиста оформлен как аренда.

Предполагается, что срок соглашения рассчитан до лета текущего года.

29-летний Федор Смолов пришел в "Локомотив" из "Краснодара" летом 2018 года. Сумма сделки составила тогда 9 миллионов евро. Выходя на поле в составе столичного клуба, футболист успел выиграть Кубок и Суперкубок России. В активе игрока также серебро национального чемпионата.

Напомним, не так давно в СМИ распространились сообщения о скорой свадьбе Федора Смолова на 17-летней внучке бывшего российского президента Бориса Ельцина Марии Юмашевой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 288

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Кравчук сообщил, как узнал о встрече Гитлера и СталинаКравчук сообщил, как узнал о встрече Гитлера и Сталина
Осужденная в России израильтянка попросила Путина о помилованииОсужденная в России израильтянка попросила Путина о помиловании
Врачи не подтвердили коронавирус у школьницы, умершей в ЧелябинскеВрачи не подтвердили коронавирус у школьницы, умершей в Челябинске
До изоляции Уханя город покинули около 5 млн жителейДо изоляции Уханя город покинули около 5 млн жителей
ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи с коронавирусом в КитаеВОЗ объявила международный режим ЧС в связи с коронавирусом в Китае

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 963


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru