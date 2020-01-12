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Представитель Смолова прокомментировала сведения о «свадьбе» футболиста со внучкой Ельцина
14:35
Фото: vk.com
Публикации о якобы запланированной на следующий год свадьбе игрока "Локомотива" Федора Смолова и внучки бывшего российского президента Бориса Ельцина - пока лишь предположения, передает "Звезда" со ссылкой на PR-директора футболиста Елену Болотову.
По словам Елены Болотовой, фото, появившееся в Instagram Федора Смолова, не может служить подтверждением информации о скорой свадьбе футболиста. PR-директор спортсмена пояснила, что не видит связи между снимком и предстоящим бракосочетанием, и ее "на свадьбу не приглашали". Поэтому она пока не может "ничего подтвердить".
Ранее в прессе широко распространились сообщения о романе футболиста с 17-летней Марией Юмашевой. После того, как нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов разместил в соцсети фото с внучкой экс-главы РФ, поползли слухи о скорой свадьбе.
Как пишут СМИ, пара, совместно проводившая отдых, якобы в следующем году собирается узаконить свои отношения, причем торжественное событие состоится на острове Сент-Барт.
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