Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Представитель Смолова прокомментировала сведения о «свадьбе» футболиста со внучкой Ельцина

14:35

Фото: vk.com



Публикации о якобы запланированной на следующий год свадьбе игрока "Локомотива" Федора Смолова и внучки бывшего российского президента Бориса Ельцина - пока лишь предположения, передает "Звезда" со ссылкой на PR-директора футболиста Елену Болотову.



По словам Елены Болотовой, фото, появившееся в Instagram Федора Смолова, не может служить подтверждением информации о скорой свадьбе футболиста. PR-директор спортсмена пояснила, что не видит связи между снимком и предстоящим бракосочетанием, и ее "на свадьбу не приглашали". Поэтому она пока не может "ничего подтвердить".



Ранее в прессе широко распространились сообщения о романе футболиста с 17-летней Марией Юмашевой. После того, как нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов разместил в соцсети фото с внучкой экс-главы РФ, поползли слухи о скорой свадьбе.



Как пишут СМИ, пара, совместно проводившая отдых, якобы в следующем году собирается узаконить свои отношения, причем торжественное событие состоится на острове Сент-Барт.



Автор: Злата Богатова

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