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Второй финалисткой Australian Open стала испанка Мугуруса


30.1.2020 21:25
Второй финалисткой Australian Open стала испанка МугурусаФото: btu.org.ua

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса оказалась сильнее румынки Симону Халеп в полуфинальном матче турнира Большого шлема Australian Open.

Встреча завершилась с результатом – 7:6 (10:8), 7:5.

Гарбинье Мугуруса, являющаяся сейчас 32-й ракеткой мира, провела на корте с Симоной Халеп - третьей в рейтинге - два часа пять минут.

Испанка в прошлом уже становилась победительницей турниров Большого шлема, которые проводились в Великобритании и Франции. В финал Australian Open она вышла впервые.

Соперницей Гарбинье Мугурусы в решающей игре станет американка София Кенин. Для представительницы Соединенных Штатов это будет первый финал на турнирах Большого шлема. Матч пройдет в субботу, 1 февраля.

Напомним, минувшим летом румынка Симона Халеп стала победительницей турнира Большого шлема "Уимблдон". 27-летней теннисистке в финале удалось обыграть опытнейшую американку Серену Уильямс.

Автор: Злата Богатова

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