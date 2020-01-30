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Второй финалисткой Australian Open стала испанка Мугуруса
30.1.2020 21:25
Фото: btu.org.ua
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса оказалась сильнее румынки Симону Халеп в полуфинальном матче турнира Большого шлема Australian Open.
Встреча завершилась с результатом – 7:6 (10:8), 7:5.
Гарбинье Мугуруса, являющаяся сейчас 32-й ракеткой мира, провела на корте с Симоной Халеп - третьей в рейтинге - два часа пять минут.
Испанка в прошлом уже становилась победительницей турниров Большого шлема, которые проводились в Великобритании и Франции. В финал Australian Open она вышла впервые.
Соперницей Гарбинье Мугурусы в решающей игре станет американка София Кенин. Для представительницы Соединенных Штатов это будет первый финал на турнирах Большого шлема. Матч пройдет в субботу, 1 февраля.
Напомним, минувшим летом румынка Симона Халеп стала победительницей турнира Большого шлема "Уимблдон". 27-летней теннисистке в финале удалось обыграть опытнейшую американку Серену Уильямс.
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