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Грета Тунберг собирается зарегистрировать свое имя как товарный знак


30.1.2020 21:01
Грета Тунберг собирается зарегистрировать свое имя как товарный знакФото: sntch.com

Юная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака своего имени и названия международного общественного движения школьников.

Ранее девушка инициировала его собственными акциями протеста в защиту климата.

По словам Греты Тунберг, ее действия обусловлены необходимостью защищать движение и его деятельность. Активистка пояснил, что ее имя и название движения уже пытались использовать неправомерно, в том числе, из коммерческих соображений, не заручившись предварительно согласием девушки.

Юная шведка стала всемирно известной в течение последнего года. 17-летняя Грета Тунберг спела выступить в ООН и многих других международных организациях. Экоактивистка продолжает деятельность по привлечению внимания мировой общественности к изменениям климата.

Автор: Злата Богатова

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