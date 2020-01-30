|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Грета Тунберг собирается зарегистрировать свое имя как товарный знак
30.1.2020 21:01
Фото: sntch.com
Юная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака своего имени и названия международного общественного движения школьников.
Ранее девушка инициировала его собственными акциями протеста в защиту климата.
По словам Греты Тунберг, ее действия обусловлены необходимостью защищать движение и его деятельность. Активистка пояснил, что ее имя и название движения уже пытались использовать неправомерно, в том числе, из коммерческих соображений, не заручившись предварительно согласием девушки.
Юная шведка стала всемирно известной в течение последнего года. 17-летняя Грета Тунберг спела выступить в ООН и многих других международных организациях. Экоактивистка продолжает деятельность по привлечению внимания мировой общественности к изменениям климата.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|