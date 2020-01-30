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В Бермудском треугольнике найден пропавший сто лет назад корабль
30.1.2020 19:00
Фото: kapital.kz
Морским археологам удалось отыскать пароход, который пропал в Бермудском треугольнике 95 лет назад, сообщает Fox News.
Торговое судно, из порта Чарльстона в американском штате Южная Каролина направлявшееся в Гавану на Кубе, потерпело крушение в 1925 году.
Корабль так и не дошел до места назначения, после чего судьба его тридцати двух пассажиров осталась неизвестной. В ходе поисков, развернутых в районе предполагаемого крушения, не было найдено ни одно тело. Лишь спустя 95 лет морские археологи смогли отыскать торговое судно. Исследователи нашли его на расстоянии около 65 км от побережья Сент-Огастин во Флориде, в так называемом Бермудском треугольнике.
Район в Атлантическом океане, ограниченный Бермудскими островами, Майами и Пуэрто-Рико в прошлом получил печальную известность из-за таинственных исчезновений кораблей. По официальным данным, в течение последнего столетия в результате крушений там погибли не менее тысячи человек.
По мнению специалистов, причина бедствий в Бермудском треугольнике может быть связана с внезапными мощными волнами. Они возникают "ниоткуда без признаков шторма и столь же быстро исчезают", отмечают ученые. Количество жертв также объясняется популярностью у мореплавателей.
Ранее ученые установили причину массовой гибели китов в период 2014-2016 годов у побережья Калифорнии.
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