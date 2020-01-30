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В Афганистане не менее 29 военных погибли в столкновениях с боевиками
30.1.2020 17:49
Фото: sana.af
В результате атак террористов "Талибана" (деятельность группировки в РФ официально запрещена) в Афганистане погибли как минимум 29 военнослужащих.
Как передает агентство Reuters, экстремисты заявили о своей причастности к двум инцидентам.
В провинции Кундуз талибы (члены группировки, деятельность которой в РФ признана экстремистской и официально запрещена) атаковали аэропорт. В результате боестолкновения погибли не менее пятнадцати силовиков.
Четырнадцать военнослужащих были убиты в результате вооруженного нападения на полицейский участок в Пул-е Хомри. Информацию о случившемся подтвердили представители местных правоохранительных органов, начато расследование.
Ранее в Кабуле назвали причину крушения самолета ВВС США на востоке страны.
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