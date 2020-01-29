ИнтерНовости - новости в стране и мире
Под Тюменью бешеная собака напала на хозяйку
Под Тюменью бешеная собака напала на хозяйку
Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование израильтянки Иссахар
Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование израильтянки Иссахар
Авиакомпании отменяют рейсы в Китай из-за коронавируса
Авиакомпании отменяют рейсы в Китай из-за коронавируса
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи с коронавирусом в КитаеВОЗ объявила международный режим ЧС в связи с коронавирусом в Китае
Задержана пассажирка рейса S7, угрожавшая взорвать самолетЗадержана пассажирка рейса S7, угрожавшая взорвать самолет
В Екатеринбурге задержан владелец пермского мини-отеля, где погибли пять человекВ Екатеринбурге задержан владелец пермского мини-отеля, где погибли пять человек
В Афганистане не менее 29 военных погибли в столкновениях с боевикамиВ Афганистане не менее 29 военных погибли в столкновениях с боевиками
Мишустин распорядился о закрытии границы на Дальнем ВостокеМишустин распорядился о закрытии границы на Дальнем Востоке

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 16В лабиринте огнедышащей love. Глава 16
В лабиринте огнедышащей love. Глава 15В лабиринте огнедышащей love. Глава 15
В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru
В лабиринте огнедышащей love. Глава 10В лабиринте огнедышащей love. Глава 10

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Кабуле назвали причину крушения самолета ВВС США


29.1.2020 23:38
В Кабуле назвали причину крушения самолета ВВС СШАФото: kaztag.kz

Американский военный самолет потерпел крушение в афганской провинции Газни на востоке страны в результате технической неисправности, заявили в Кабуле.

Как сообщает телевизионный канал 1TV, эту версию озвучил официальный представитель управления гражданской авиации страны Гулама Масума.

По словам Масумы, у воздушного судна ВВС Соединенных Штатов во время полета возникла техническая неисправность, предположительно, "отказал двигатель". Американский пилот намеревался осуществить аварийную посадку в городе Шаране, который расположен в провинции Пактика.

Однако летчику не удалось добраться до аэропорта из-за проблем с двигателем. В результате самолет потерпел крушение, пояснил представитель управления гражданской авиации Афганистана.

Ранее о своей ответственности за катастрофу заявили боевики "Талибана" (деятельность этой экстремистской группировки в России официально запрещена). В Пентагоне утверждения террористов опровергли. В Вашингтоне заявил о том, что нет никаких признаков атаки, из-за которой мог разбиться бомбардировщик.

По данным иранского агентства Mehr, в результате крушения этого самолета погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа, курировавший операцию по уничтожению генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 225

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В польском Вроцлаве ограбили квартиру нобелевского лауреата Ольги ТокарчукВ польском Вроцлаве ограбили квартиру нобелевского лауреата Ольги Токарчук
«АБВГДейка» закрывается после 45 лет существования«АБВГДейка» закрывается после 45 лет существования
Экстремисты взяли на себя ответственность за крушение самолета в АфганистанеЭкстремисты взяли на себя ответственность за крушение самолета в Афганистане
Жителю Забайкалья за убийство беременной несовершеннолетней грозит пожизненный срокЖителю Забайкалья за убийство беременной несовершеннолетней грозит пожизненный срок
В США совершил первый полет новый лайнер Boeing 777XВ США совершил первый полет новый лайнер Boeing 777X

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 963


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru