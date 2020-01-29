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В Кабуле назвали причину крушения самолета ВВС США
29.1.2020 23:38
Фото: kaztag.kz
Американский военный самолет потерпел крушение в афганской провинции Газни на востоке страны в результате технической неисправности, заявили в Кабуле.
Как сообщает телевизионный канал 1TV, эту версию озвучил официальный представитель управления гражданской авиации страны Гулама Масума.
По словам Масумы, у воздушного судна ВВС Соединенных Штатов во время полета возникла техническая неисправность, предположительно, "отказал двигатель". Американский пилот намеревался осуществить аварийную посадку в городе Шаране, который расположен в провинции Пактика.
Однако летчику не удалось добраться до аэропорта из-за проблем с двигателем. В результате самолет потерпел крушение, пояснил представитель управления гражданской авиации Афганистана.
Ранее о своей ответственности за катастрофу заявили боевики "Талибана" (деятельность этой экстремистской группировки в России официально запрещена). В Пентагоне утверждения террористов опровергли. В Вашингтоне заявил о том, что нет никаких признаков атаки, из-за которой мог разбиться бомбардировщик.
По данным иранского агентства Mehr, в результате крушения этого самолета погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа, курировавший операцию по уничтожению генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада.
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