|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Экстремисты взяли на себя ответственность за крушение самолета в Афганистане
28.1.2020 14:05
Фото: livejournal.com
О своей причастности к авиакатастрофе заявили представители радикального движения "Талибан" (в России деятельность этой организации официально запрещена). Как передает Reuters со ссылкой на членов группировки, в самолете находились высокопоставленные американские военнослужащие.
Террористы заявили о том, что атаковали американский самолет из миномета. В сообщении также говорится о "многочисленных жертвах" крушения.
Представители Пентагона ранее подтвердили сведения о том, что воздушное судно ВВС США разбилось накануне, 27 января, в районе Дех-Як на востоке Афганистана.
Вместе с тем, в американском военном ведомстве опровергли информацию о том, что самолет E-11A мог быть атакован экстремистами. Комментируя заявления талибов (члены организации, запрещенной в РФ), в Пентагоне подчеркнули, что пока не располагают сведениями о причинах авиакатастрофы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|