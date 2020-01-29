Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кузбассе осужденный на 15 лет за грабеж сбежал из суда после оглашения приговора

29.1.2020 23:11

Фото: livejournal.com



По факту избиения конвоира осужденным, которому удалось сбежать из здания городского суда в Новокузнецке, уже возбудили уголовное дело. Как пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР, речь идет о ч. 2 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти опасного для жизни или здоровья).



В ведомстве сообщили, что 33-летний подсудимый совершил побег после рассмотрения его дела. Мужчина, признанный виновным в грабеже и осужденный на пятнадцать лет лишения свободы, нанес несколько ударов конвоиру и скрылся.



ЧП случилось сегодня, 29 января, примерно в 17 часов (13 по Москве) в суде Кузнецкого района, где рассматривалось дело сбежавшего арестанта. В ходе предварительного разбирательства установлено, что конвойный повел подсудимого в туалет, где и произошло нападение.



После инцидента 34-летнего конвоира с переломом челюсти доставили в медицинское учреждение. По факту побега будет проведена служебная проверка.



В пресс-службе регионального главка МВД, прокомментировав случившееся, пояснили, что сбежавший мужчина является уроженцем города Междуреченска. Местонахождение осужденного устанавливается, его уже объявили в розыск.



Автор: Злата Богатова

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