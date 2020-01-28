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В Ростовской области убит депутат и его жена
28.1.2020 21:37
Фото: v-moldove.ru
По факту гибели депутата Заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги следственные органы уже возбудили уголовное дело.
В числе приоритетных версий - убийство с целью ограбления.
ЧП случилось в Зернограде. Тела депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева ("Единая Россия") и его жены с явными признаками насильственной смерти супруги были найдены в частном домовладении, расположенном по переулку Западному.
Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что супруги были застрелены. В правоохранительных органах эту информацию опровергли. По предварительным выводам экспертов, причиной смерти стали множественные рубленые ранения, в том числе, повреждения в области головы.
Обстоятельства инцидента продолжают выяснять в рамках уголовного дела. Пока одной из главных является версия об убийстве с целью ограбления, пояснили представители регионального СУ СКР.
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