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В Чувашии автомобиль столкнулся с товарным поездом, погиб один человек


28.1.2020 15:12
В Чувашии автомобиль столкнулся с товарным поездом, погиб один человекФото: livejournal.com

Смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и товарного поезда зафиксировано накануне на территории Канашского района Чувашии.

По данным регионального МВД, водитель автомобиля Lada Granta выехал на железнодорожные пути на красный сигнал светофора.

Оказавшись перед приближающимся товарным поездом, водитель легковой автомашины не смог вовремя покинуть ее и получил смертельные травмы. Пострадавший погиб на месте.

Правоохранители сейчас выясняют, мог ли водитель мог находиться в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что при столкновении схода подвижного состава зафиксировано не было. Установлено также, что переезд, где произошла авария, технически исправен, очищен от снега и наледи и обработан реагентами.

Автор: Злата Богатова

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