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В Китае число жертв коронавируса превысило 100 человек
28.1.2020 07:13
Фото: vk.com
На территории Китая скончались уже 106 человек, заразившихся коронавирусом нового типа.
Об этом сегодня сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения КНР.
Согласно официальным данным, в тридцати регионах Китая на текущий момент зафиксировано 4515 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (2019-nCoV), из-за которого развивается пневмония.
Состояние 976 пациентов врачи оценивают как критическое.
Около семи тысяч человек сейчас находятся под подозрением. Выписаны из медицинских учреждений шестьдесят человек - после лечения они были признаны выздоровевшими.
В связи с продолжающейся в КНР вспышкой коронавируса, которая началась в Ухане еще в прошлом году, изолирован целый ряд городов.
Ранее ВОЗ объявила о повышении уровня угрозы распространения заболевания.
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