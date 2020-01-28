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В Китае число жертв коронавируса превысило 100 человек


28.1.2020 07:13
В Китае число жертв коронавируса превысило 100 человекФото: vk.com

На территории Китая скончались уже 106 человек, заразившихся коронавирусом нового типа.

Об этом сегодня сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Согласно официальным данным, в тридцати регионах Китая на текущий момент зафиксировано 4515 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (2019-nCoV), из-за которого развивается пневмония.

Состояние 976 пациентов врачи оценивают как критическое.

Около семи тысяч человек сейчас находятся под подозрением. Выписаны из медицинских учреждений шестьдесят человек - после лечения они были признаны выздоровевшими.

В связи с продолжающейся в КНР вспышкой коронавируса, которая началась в Ухане еще в прошлом году, изолирован целый ряд городов.

Ранее ВОЗ объявила о повышении уровня угрозы распространения заболевания.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 285

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