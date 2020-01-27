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ВОЗ объявила о повышении уровня угрозы распространения нового коронавируса
27.1.2020 22:12
Фото: vk.com
В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указано, что угроза распространения коронавируса, способного вызывать пневмонию, на глобальном уровне является высокой.
Документ цитируют европейские СМИ.
Со ссылкой на доклад ВОЗ уточняется, что на территории Китая уровень угрозы распространения смертельно опасного заболевания сейчас является очень высоким. На мировом и региональном уровне степень угрозы распространения коронавируса признана высокой. Ранее в официальных документах ВОЗ риск оценивался как "умеренный", однако формулировку было решено изменить, указано в последнем докладе.
Согласно официальным данным, от коронавируса нового типа в Китае скончались уже более восьмидесяти человек. Власти Пекина подтвердили, что в городе был зафиксирован первый летальный случай - умер 50-летний мужчина, в середине января вернувшийся из Уханя.
Случаи заражения вирусом выявлены в странах Азии, Австралии, Канаде, США и Франции.
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