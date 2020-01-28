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Саратовскому подростку при взрыве электронной сигареты выбило все зубы
28.1.2020 00:25
Фото: apexrecruitment.com
17-летний житель города Аткарска (Саратовская область) попал в больницу после того, как у него во рту взорвалась электронная сигарета.
Врачи оценивают состояние подростка как тяжелое, передает агентство "Интерфакс-Поволжье".
В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что ЧП случилось в минувшие выходные. Пострадавшего подростка доставил в ЦРБ его отец. Вскоре было принято решение о госпитализации пациента в одну из клиник Саратова.
По словам врачей, в момент поступление состояние юноши оценивалось как тяжелое. В результате взрыва электронной сигареты молодой человек полностью потерял зубы и получил серьезное повреждение челюсти.
Сейчас юноше оказывают помощь в клинике лицевой хирургии.
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