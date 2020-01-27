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СМИ: На Урале мать постирала в машине новорожденного младенца
27.1.2020 21:55
Фото: vk.com
По факту ЧП, случившегося в городе Талица (Свердловская область) еще 23 января, следственные органы уже возбудили уголовное дело в отношении 31-летней многодетной матери.
Женщина, воспитывавшая трех детей, четвертого родила раньше срока.
Как пишут российские СМИ, сигнал в полицию поступил от супруга женщины. Проснувшись утром, он увидел окровавленную жену. По ее словам, младенец появился на свет мертвым. Поняв, что ребенка постирали в машине, мужчина обратился в правоохранительные органы.
Сотрудникам следственных органов предстоит выяснить, как все происходило на самом деле.
Уточняется, что женщина сейчас находится в медицинском учреждении. Учитывая, что на нее завели уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка", остальных детей из семьи изъяли.
Ранее в Прикамье скончалась 32-летняя женщина, которую подозревали в убийстве двух детей. По версии следствия, расправившись с пятилетним сыном и годовалой дочкой, жительница Кудымкара нанесла себе ранения, оказавшиеся смертельными.
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