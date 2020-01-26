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В Париже из-за коронавируса отменен парад в честь Нового года по восточному календарю
26.1.2020 22:38
Фото: livejournal.com
Китайские организации приняли решение отказаться от проведения праздничного парада в честь наступления Нового года по лунному календарю, который планировался в центре Парижа.
По данным The Guardian, мероприятие отменили из-за вспышки коронавируса нового типа, от которого скончались уже десятки людей.
Как отметила мэр Парижа Анн Идальго, представители китайского сообщества во Франции "очень эмоционально и обеспокоенно" воспринимают ситуацию, связанную с распространением смертельно опасного заболевания.
Аналогичное решение об отмене праздничного парада приняла китайская диаспора в Бордо. Проживающие там китайцы таким образом хотят не только понизить риск возможной передачи вируса, но и проявить солидарность с пострадавшими от коронавируса соотечественниками.
До этого французские власти подтвердили информацию о том, что в стране было выявлено трое заразившихся. Два пациента, инфицированных новым вирусом, лечатся сейчас в Париже, еще один в Бордо.
Ранее появились сведения о том, что около 5 миллионов жителей Уханя успели покинуть город до того, как в нем был объявлен карантин.
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