Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Париже из-за коронавируса отменен парад в честь Нового года по восточному календарю

26.1.2020 22:38

Фото: livejournal.com



Китайские организации приняли решение отказаться от проведения праздничного парада в честь наступления Нового года по лунному календарю, который планировался в центре Парижа.



По данным The Guardian, мероприятие отменили из-за вспышки коронавируса нового типа, от которого скончались уже десятки людей.



Как отметила мэр Парижа Анн Идальго, представители китайского сообщества во Франции "очень эмоционально и обеспокоенно" воспринимают ситуацию, связанную с распространением смертельно опасного заболевания.



Аналогичное решение об отмене праздничного парада приняла китайская диаспора в Бордо. Проживающие там китайцы таким образом хотят не только понизить риск возможной передачи вируса, но и проявить солидарность с пострадавшими от коронавируса соотечественниками.



До этого французские власти подтвердили информацию о том, что в стране было выявлено трое заразившихся. Два пациента, инфицированных новым вирусом, лечатся сейчас в Париже, еще один в Бордо.



Ранее появились сведения о том, что около 5 миллионов жителей Уханя успели покинуть город до того, как в нем был объявлен карантин.



Автор: Злата Богатова

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