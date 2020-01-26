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В Перу при взрыве грузовика погибли 14 человек
26.1.2020 10:22
Фото: nowthisviral.com
До четырнадцати человек увеличилось количество жертв дорожной аварии в столице Перу.
Как сообщает Andina, в Лиме произошел взрыв грузовика, который перевозил природный газ.
Ранее местные власти подтвердили информацию о двух погибших. По официальным данным, не менее сорока восьми человек получили травмы. В числе погибших — пятеро несовершеннолетних, включая двух детей в возрасте трех и четырех лет.
Смертельная авария случилась накануне, 25 января, когда на ходу взорвался грузовик, который перевозил природный газ. После ЧП загорелись близлежащие дома.
Сведений о том, что могло стать причиной ДТП, из официальных источников пока не поступало. Правоохранительные органы Лимы приступили к расследованию.
Необходимо отметить, что на территории Перу запрещена доставка природного газа по трубопроводу. Поэтому он развозится исключительно на грузовом автотранспорте.
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