Новости шоу-бизнеса

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В Китае число заразившихся коронавирусом превысило 2 тыс. человек
10:04
Фото: sb.by
В Китае количество подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, уже достигло 2002 человек, передает ТАСС.
В информационных сообщениях, публикуемых комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, сообщается о 56 умерших пациентах.
Ранее власти КНР подтвердили сведения о 1975 заразившихся. Под подозрением сейчас остаются еще около 2,7 тыс. человек, но их диагноз пока не подтвержден лабораторно.
Свыше половины заразившихся - более тысячи человек, заболели в провинции Хубэй, где в конце прошлого года началась вспышка. Более ста случаев заражения зарегистрировано в провинции Чжэцзян. Кроме того, заболели жители провинций Гуандун и Хэнань.
По данным китайских медиков, пневмония нового типа зафиксирована практически во всех регионах страны, включая Пекин и Шанхай, где заболели соответственно 51 и 40 человек.
Ранее появилась информация о том, что власти США планируют эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань, где продолжает распространяться смертельно опасный коронавирус.
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