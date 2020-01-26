Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США найдены останки древнейших аллозавров

26.1.2020 09:26

Фото: quizzclub.com



Раньше ученые полагали, что на Земле существовали представители лишь одного вида таких динозавров, однако выяснилось, что их было по меньшей мере два, передает ТАСС.



Открытие было сделано на территории штата Юта.



До того, как палеонтологи обнаружили останки древнейших аллозавров Земли в штате Юта, считалось, что существовал только один вид этих динозавров. Теперь ученые полагают, что речь идет по меньшей мере о двух видах. Отчет об открытии опубликовал научный журнал PeerJ.



Как сообщил один из авторов статьи, профессор университета Юты (США) Марк Левен, представителям нового вида дали имя Allosaurus jimmadseni. Аллозавры обитали на пять миллионов лет раньше, чем уже известные науке Allosaurus fragilis. Судя по различиям в анатомии черепа, можно предполагать, что у них имелись некие отличительные особенности в стратегии добычи пищи, пояснил исследователь.



Аллозавры являются одними из наиболее известных хищных ящеров, обитавших на нашей планете в конце юрского периода. Впервые их останки были найдены выдающимся палеонтологом Чарльзом Маршем еще в 1877 году, когда эта наука лишь зарождалась. На сегодняшний день учеными обнаружены еще около двадцати родичей этих рептилий, живших в более поздние времена.



Ранее ученые установили, что кратер Яррабубба в Австралии может считаться древнейшим на Земле.



Автор: Злата Богатова

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