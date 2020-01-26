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Летевший из Минска в Мюнхен самолет высадил 6 пассажиров в Гродно
26.1.2020 08:38
Фото: smi2.net
Экипаж развернул лайнер, который в тот момент уже находился в воздушном пространстве Польши, после чего самолет приземлился в Гродно под предлогом технической неисправности, передает ТАСС.
Причины, по которым с борта при этом сняли шесть человек, пока остаются неизвестными.
Самолет авиакомпании "Белавиа", следовавший из Минска в германский Мюнхен, совершил экстренную посадку в Гродно, передают белорусские СМИ. Приземление проводилось под предлогом технической неисправности. До этого пилоты развернули воздушное судно, когда оно находилось над Польшей.
Как передает белорусский портал tut.by, шесть человек покинули салон после того, как их имена были названы по громкой связи пограничником. Со ссылкой на пассажиров, летевших рейсом B2-899 отмечается, что перед приземлением в Гродно командир экипажа сообщил о некой технической неисправности.
В результате лайнер прибыл в пункт назначения с опозданием на пять-шесть часов.
Представители компании "Белавиа" пока воздерживаются от каких-либо комментариев, как и Госпогранкомитет Белоруссии.
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