Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Летевший из Минска в Мюнхен самолет высадил 6 пассажиров в Гродно

26.1.2020 08:38

Фото: smi2.net



Экипаж развернул лайнер, который в тот момент уже находился в воздушном пространстве Польши, после чего самолет приземлился в Гродно под предлогом технической неисправности, передает ТАСС.



Причины, по которым с борта при этом сняли шесть человек, пока остаются неизвестными.



Самолет авиакомпании "Белавиа", следовавший из Минска в германский Мюнхен, совершил экстренную посадку в Гродно, передают белорусские СМИ. Приземление проводилось под предлогом технической неисправности. До этого пилоты развернули воздушное судно, когда оно находилось над Польшей.



Как передает белорусский портал tut.by, шесть человек покинули салон после того, как их имена были названы по громкой связи пограничником. Со ссылкой на пассажиров, летевших рейсом B2-899 отмечается, что перед приземлением в Гродно командир экипажа сообщил о некой технической неисправности.



В результате лайнер прибыл в пункт назначения с опозданием на пять-шесть часов.



Представители компании "Белавиа" пока воздерживаются от каких-либо комментариев, как и Госпогранкомитет Белоруссии.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 235

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 26.1.2020 19:49 Умер Всеволод Чаплин

Умер Всеволод Чаплин 26.1.2020 16:52 Осужденная в России израильтянка попросила Путина о помиловании

Осужденная в России израильтянка попросила Путина о помиловании 26.1.2020 10:04 В Китае число заразившихся коронавирусом превысило 2 тыс. человек

В Китае число заразившихся коронавирусом превысило 2 тыс. человек 26.1.2020 09:26 В США найдены останки древнейших аллозавров

В США найдены останки древнейших аллозавров 26.1.2020 07:11 Скончались еще 13 заразившихся пневмонией нового типа