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В Афганистане сбили вертолет Ми-8, принадлежащий молдавской компании
06:21
Фото: kapital.kz
В результате ракетного удара в Афганистане был сбит вертолет Ми-8, передает агентство "Интерфакс".
При крушении летательного аппарата, который принадлежал молдавской авиакомпании, пострадали местные военные и граждане Украины, входившие в состав экипажа.
Информацию об аварии подтвердила пресс-секретарь Органа гражданской авиации Молдавии Ирина Бодоликэ. По ее словам, вертолет был сбит сегодня на территории афганской провинции Гильменд. На борту вертолета находились военнослужащие Национальной армии Афганистана.
Предположительно, ракетный удар был нанесен боевиками движения "Талибан" (в России деятельность группировки официально запрещена).
По словам Бодоликэ, пилотам удалось совершить аварийную посадку, после чего пассажиров и членов экипажа подобрал летевший следом другой молдавский вертолет. В результате инцидента ранения получили в общей сложности шесть человек - четверо афганских военнослужащих и два члена экипажа, являющиеся гражданами Украины.
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