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В Мексике 9 человек убиты при атаке на придорожную гостиницу


25.1.2020 20:52
В Мексике 9 человек убиты при атаке на придорожную гостиницуФото: navegandodelpasadoalfuturo.net

В результате вооруженного нападения на придорожную гостиницу "Сан-Фернандо" в центре Мексики погибли 9 человек, передает телевизионный канал Televisa.

Полиция штата Гуанахуато приступила к расследованию.

Как сообщают местные правоохранители, группа вооруженных мужчин атаковала ресторан в придорожном отеле. Расстреляв посетителей, нападавшие скрылись на нескольких внедорожниках. Мотивы преступления пока не уточняются.

За сегодняшний день, 25 января, по всему штату было совершено 22 убийства. Как передают мексиканские СМИ, преступления зафиксированы в четырех городах - Селайе, Ирапуато, Леоне и Валье-де-Сантьяго. Полиция полагает, что к большинству умышленных убийств причастна наркомафия.

По данным официальной статистики, с начала года в мексиканском штате Гуанахуато уже убили более 200 человек. В прошлом году в регионе был зафиксирован самый высокий уровень насилия - жертвами убийств примерно три с половиной тысячи местных жителей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 253

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